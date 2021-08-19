Кроссовер BMW X5 перевели на водород

BMW готовится представить опытный кроссовер iX5 Hydrogen в рамках Мюнхенского международного автосалона. iX5 Hydrogen - экологичный кроссовер, который будет использоваться для тестирования водородных технологий компании со следующего года.

iX5 Hydrogen получил переднюю часть с акцентами BMW i Blue. Модель также имеет особенный задний бампер и диффузор. Многие новые элементы обвеса напечатаны на 3D-принтере. Необычными на машине оказались и шины. Покрышки размерностью 22 дюйма изготовлены из натурального каучука и искусственного шелка.

Под капотом находится силовой агрегат на топливных элементах, который питается от двух баков с водородом под давлением 700 бар, изготовленных из пластика, армированного углеродным волокном. Они вмещают около 6 кг водорода и могут быть заправлены за три-четыре минуты. В BMW подтвердили, что iX5 Hydrogen снабжен электродвигателем пятого поколения, как на новом серийном электрокроссовере iX. Мощность силововй установки составляет 369 л.с.

Хотя iX5 Hydrogen технически является всего лишь прототипом, в BMW отметили, что в будущем потенциально могут появиться и серийные версии автомобилей на водородных топливных элементов. Но в компании признают, что для полного раскрытия потенциала автомобилей на топливных элементах необходима надежная инфраструктура для заправки водородом.