Кроссовер BMW X5 перевели на водород

Водородный кроссовер получил названеи iX5 Hydrogen. Премьера новинки состоится уже в сентябре на автосалоне в Мюнхене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
BMW готовится представить опытный кроссовер iX5 Hydrogen в рамках Мюнхенского международного автосалона. iX5 Hydrogen - экологичный кроссовер, который будет использоваться для тестирования водородных технологий компании со следующего года.
Под капотом находится силовой агрегат на топливных элементах, который питается от двух баков с водородом под давлением 700 бар, изготовленных из пластика, армированного углеродным волокном. Они вмещают около 6 кг водорода и могут быть заправлены за три-четыре минуты. В BMW подтвердили, что iX5 Hydrogen снабжен электродвигателем пятого поколения, как на новом серийном электрокроссовере iX. Мощность силововй установки составляет 369 л.с.
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