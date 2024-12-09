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У Кропивницькому діти отруїлися на шкільному ярмарку: поліція проводить розслідування

Україна, Понеділок 09 грудня 2024 10:20
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У Кропивницькому діти отруїлися на шкільному ярмарку: поліція проводить розслідування Фото: шкільний ярмарок у Кропивницькому призвів до госпіталізації дітей (umdpl.info)
Автор: Владислава Ткаченко

У Кропивницькому госпіталізували першокласників однієї зі шкіл після шкільного ярмарку. Поліція розпочала розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

До місцевого районного управління поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію першокласників однієї зі шкіл обласного центру після участі в шкільному заході.

Як стало відомо, напередодні на території навчального закладу проводився шкільний ярмарок. Діти та їхні батьки приносили домашні смаколики, щоб поділитися з іншими учасниками. У рамках заходу також збирали необхідні речі для військовослужбовців на передовій. Серед принесеного були продукти, одяг та інші засоби, зокрема отрута для боротьби з гризунами в окопах.

За попередніми даними, отрута потрапила до рук дітей, які могли сприйняти її за їстівний продукт через яскраву упаковку. Внаслідок цього кілька учнів потребували медичної допомоги та були терміново госпіталізовані.

Наразі правоохоронці з’ясовують, як саме діти отримали доступ до небезпечної речовини. Поліція вже внесла відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України, яка стосується неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Нагадаємо, що у місті Красилів Хмельницької області до лікарні із харчовим отруєнням потрапили учні однієї зі шкіл. Поліція почала розслідування.

Крім того, у Львівській області відбулося масове отруєння дітей. Усіх госпіталізовано до лікарні.

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