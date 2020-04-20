В Кропивницком зафиксировали новую смерть от COVID-19 и еще одно заражение

В Кропивницком зафиксировали новый летальный случай, связанный с заболеванием коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня в Facebook.

По данным Балоня, вчера в центральной городской больнице скончалась 72-летняя жительница Кропивницкого, у которой был диагностирован коронавирус.

Кроме того, сегодня в области был подтвержден новый случай заражения коронавирусом. Положительный тест обнаружили у 62-летней женщины с Кропивницкого, в которой ранее с COVID-19 в областную больницу госпитализировали мужа.

"Всего в области зафиксировано 17 случаев выздоровления от COVID-19. Среди числа инфицированных на COVID-19 остаются 6 детей. Все имеют легкое течение болезни", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области вчера подтвердили 10 случаев выздоровления от коронавируса. В частности от коронавируса выздоровели пятеро жителей Кропивницкого - 4 медика и гендиректор частной клиники.

Также РБК-Украина писало, что в Винницкой области зафиксировали первый летальный случай коронавируса. При этом выздоровели от коронавирусной инфекции уже более 20 человек.