В Кропивницком умер больной коронавирусом мужчина

В Кропивницком вчера, 10 апреля, зафиксировали смерть больного коронавирусом мужчины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

По данным ОГА, вчера в больнице от воспаления легких умер 71-летний житель Кропивницкого. У мужчины было подтверждено заражение коронавирусом. Это уже шестой летальный случай в области.

В целом в Кировоградской области по состоянию на 11 апреля лабораторно подтвердили 106 случаев заболевания коронавирусом. Среди больных 97 взрослых и трое детей. Госпитализировано 59 больных коронавирусом пациентов, остальные лечатся дома.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство больных коронавирусом в Кировоградской области составляют медицинские работники. Коронавирусом в области заразились более 40 медиков, из них 20 - работники областного госпиталя ветеранов войны.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 11 апреля в Украине лабораторно подтвердили 2511 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 73 пациента, еще 79 лицам удалось выздороветь.