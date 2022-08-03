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В Кропивницком в ресторане произошла стрельба, есть раненый

Фото: в Кропивницком у ресторанов произошла стрельба, есть раненый (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из ресторанов Кропивницка произошла стрельба. Из ружья ранили мужчину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 11:30.

"Пострадавшего направили в больницу. На месте работают полицейские. Всех участников установили", - заявила пресс-секретарь Национальной полиции области Виталина Бевзенко.

По этому делу было начато уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как покушение на убийство.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным.

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УкраинаКропивницкий