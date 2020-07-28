В Кропивницком повесился капитан ВСУ

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Инцидент произошел в лесополосе

В Кропивницком повесился капитан Вооруженных Сил Украины. Ему было 33 года.

Об этом рассказала исполняющая обязанности заместителя командира по морально-психологическому обеспечению воинской части Анна Вольская, передает "Суспильне".

Инцидент произошел 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова.

"В части об этом стало известно в 16.10. Капитан не находился на службе в то время. На службе проблем не было, характеризовался хорошо. Ведется следствие", - сказала она, не называя номер воинской части.

Напомним, ранее от коронавируса умер начальник Военно-медицинского клинического центра западного региона Иван Гайда.

Также РБК-Украина писало, что в июле на Донбассе погиб военный из-за неосторожного обращения с оружием.