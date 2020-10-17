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В Кропивницком в нескольких домах разрушены крыши и стены из-за ветра

Кропивницкий, Суббота 17 октября 2020 17:03
В Кропивницком в нескольких домах разрушены крыши и стены из-за ветра
Фото: последствия сильного ветра в Кропивницком (facebook.com/NazarenkoAV)
Автор: Роман Тверденко

В Кропивницком сильный ветер повредил крыши и стены жилых домов. В многих жилищах шквалы посрывали внешние конструкции в домах.

Об этом написал глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.

Он сообщил, что последствия стихии будет обсуждать сегодня комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Серьезно пострадал Кропивницкий. Шквальный ветер посносил крыши, посрывал внешние конструкции на домах. Даже разрушил стены. Оперативно собирается Кропивницкая городская комиссия ТЭБ и ЧС. Будут принимать план действий", - заявил Назаренко.

Сегодня также в Белой Церкви (Киевская область) из-за сильного ливня подтопило несколько домов. Ликвидацией подтоплений занимаются местные пожарные.

Также в Киеве из-за ливня были затоплены десяток улиц, остановлена работа трамваев на одном из участков.

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