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В Кропивницком можно сделать прививку против COVID-19 в автобусах

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Кропивницкий, Пятница 30 июля 2021 09:49
В Кропивницком можно сделать прививку против COVID-19 в автобусах Фото: украинцы могут сделать прививку от коронавируса в автобусе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кропивницком начали прививать от COVID-19 в автобусах. Сегодня на прививки приглашают жителей Завадовки и Савиновки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу городского совета.

С 9:00 до 12:00 медики будут ждать желающих вакцинироваться на конечной остановке маршрута №8.

А с 12:00 до 15:00 мобильный пункт вакцинации будет работать на улице Котового.

В субботу с 9:00 до 12:00 будут прививать жителей старой Балашовки, возле магазина "Дельта". Параллельно, в то же время пункт вакцинации будет работать на Кущевке по улице Водопьянова возле 30-й школы.

Прививки будут делать в автобусе, который будет стоять на месте.

Напомним, в Украине рассматривают возможность прививки бустерной, третьей дозой вакцины Pfizer. Это произойдет при условии, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации.

Отметим, Кабмин обновил план закупки вакцин от СOVID-19 до конца года.

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