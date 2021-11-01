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Под Кропивницким произошло смертельное ДТП: 4 человека погибли, из них 3 - дети

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 ноября на трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате погибли 4 человека, из которых 3 - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По информации спасателей, авария произошла в 01:05 вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района.

"Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г. р.)", - говорится в сообщении.

Известно, что для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

О причинах ДТП пока не сообщают.

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ДТПКропивницкий