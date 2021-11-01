Под Кропивницким произошло смертельное ДТП: 4 человека погибли, из них 3 - дети

По информации спасателей, авария произошла в 01:05 вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района.

"Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г. р.)", - говорится в сообщении.

Известно, что для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

О причинах ДТП пока не сообщают.