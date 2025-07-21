За крок до трагедії: як у Запоріжжі врятували з вантажного вагона дітей і покарали батьків

Що відомо про порятунок дітей і покарання їхніх батьків

Українцям розповіли, що у Запоріжжі з вагонів зняли двох дітей, які могли загинути.

Уточнюється, що подія трапилась на залізничній станції "Дніпробуд-2".

"Працівники відомчої воєнізованої охорони "Укрзалізниці" спільно з Ювенальною поліцією України зупинили двох хлопців 12 і 13 років, які перебували на вантажному вагоні", - повідомили в УЗ.

У компанії додали, що запобігти можливій трагедії вдалося завдяки вчасним діям охоронців та поліції.

"Контактна мережа над потягом має напругу понад 27 тисяч вольтів - цього достатньо, щоби смертельно уразити людину навіть без дотику, лише наблизившись до дротів ближче ніж на 2 метри", - пояснили в "Укрзалізниці".

Хлопці, які залізли на вантажні вагони на залізниці (колаж: РБК-Україна)

Зазначається, що дітей було доставлено до поліції, куди викликали також їхніх батьків.

"Із хлопцями провели профілактичну бесіду, а на батьків склали адміністративні протоколи - за неналежне виконання батьківських обов'язків (ст. 184 КУпАП)", - розповіли громадянам.

Спілкування правоохоронців із дорослими (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Насамкінець юних українців закликали не ризикувати життям заради лайків.

"Також звертаємось до батьків та вчителів: навіть якщо вам здається, що ваша дитина ніколи не полізе на вагон, - обов'язково поговоріть із нею. Поясніть, що такий "екстрим" для соцмереж може коштувати життя", - наголосили в УЗ.

Тим із громадян, які помітять підлітків на вагонах, радять:

або телефонувати 102;

або повідомляти працівників залізниці.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)