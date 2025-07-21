За крок до трагедії: як у Запоріжжі врятували з вантажного вагона дітей і покарали батьків

На одній із залізничних станцій у Запоріжжі на вантажному вагоні помітили двох хлопців. Завдяки вчасним діям охоронців і поліції можливій трагедії вдалось запобігти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Українцям розповіли, що у Запоріжжі з вагонів зняли двох дітей, які могли загинути.
Уточнюється, що подія трапилась на залізничній станції "Дніпробуд-2".
"Працівники відомчої воєнізованої охорони "Укрзалізниці" спільно з Ювенальною поліцією України зупинили двох хлопців 12 і 13 років, які перебували на вантажному вагоні", - повідомили в УЗ.
У компанії додали, що запобігти можливій трагедії вдалося завдяки вчасним діям охоронців та поліції.
"Контактна мережа над потягом має напругу понад 27 тисяч вольтів - цього достатньо, щоби смертельно уразити людину навіть без дотику, лише наблизившись до дротів ближче ніж на 2 метри", - пояснили в "Укрзалізниці".
Зазначається, що дітей було доставлено до поліції, куди викликали також їхніх батьків.
"Із хлопцями провели профілактичну бесіду, а на батьків склали адміністративні протоколи - за неналежне виконання батьківських обов'язків (ст. 184 КУпАП)", - розповіли громадянам.
Насамкінець юних українців закликали не ризикувати життям заради лайків.
"Також звертаємось до батьків та вчителів: навіть якщо вам здається, що ваша дитина ніколи не полізе на вагон, - обов'язково поговоріть із нею. Поясніть, що такий "екстрим" для соцмереж може коштувати життя", - наголосили в УЗ.
Тим із громадян, які помітять підлітків на вагонах, радять:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як на вантажні вагони у місті Вишневому під Києвом залізли двоє підлітків. Тоді один хлопець через ураження струмом загинув на місці, інший - отримав поранення.
На початку липня поточного року смертельна трагедія на залізниці сталася в Ніжині Чернігівської області. На даху залізничного вагона вразило струмом 15-річного хлопця та 19-річну дівчину.
Крім того, ми повідомляли про небезпечний тренд, через який підлітки в Києві все частіше "грають зі смертю".
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