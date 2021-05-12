Кризис и пандемия в Украине, версия-2021. Время слияний и поглощений?

Как за прошедший год изменились настроения бизнеса покупать или продавать активы под влиянием пандемии? Юридическая фирма AVELLUM второй год подряд исследует влияние коронакризиса на рынок слияний и поглощений в Украине. Читатели нашего портала могут принять участие в опросе этого года по ссылке: http://bit.do/fQL6o.
Исследование AVELLUM прошлого года.
Опрос 2021 года определит динамику на рынке кризисных M&A по сравнению с прошлым годом. Ответы участников покажут, насколько коронакризис повлияет на настроения бизнеса покупать или продавать активы в ближайшие 6-12 месяцев. Принять участие в опросе можно здесь.