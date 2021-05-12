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Кризис и пандемия в Украине, версия-2021. Время слияний и поглощений?

 

Как за прошедший год изменились настроения бизнеса покупать или продавать активы под влиянием пандемии? Юридическая фирма AVELLUM второй год подряд исследует влияние коронакризиса на рынок слияний и поглощений в Украине. Читатели нашего портала могут принять участие в опросе этого года по ссылке: http://bit.do/fQL6o.

Что происходило на рынке кризисных М&A в 2020 году?

  • Количество потенциальных покупателей значительно превышало предложение.
  • 30% компаний планировали продажу бизнеса в ближайшие 6-12 месяцев. И лишь каждая пятая компания - в связи с кризисом. Более 60% компаний на продажу были готовы снижать цену.
  • 40% потенциальных покупателей отказались от планов приобретать активы в Украине из-за кризиса.
  • Половина покупателей ожидали дисконт в цене, при этом более 40% заинтересовались такой покупкой именно в связи с коронакризисом.

Исследование AVELLUM прошлого года.

Опрос 2021 года определит динамику на рынке кризисных M&A по сравнению с прошлым годом. Ответы участников покажут, насколько коронакризис повлияет на настроения бизнеса покупать или продавать активы в ближайшие 6-12 месяцев. Принять участие в опросе можно здесь.

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