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Под Кривым Рогом произошло смертельное ДТП с участием фуры. Второе авто сгорело

Автор: Артем Горовенко

На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второе авто после столкновение загорелось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером на трассе Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев. На месте спасатели установили, произошло столкновение двух автомобилей - грузовика MAN и "ЗАЗ Sens". После удара легковой автомобиль загорелся.

"При ликвидации пожара в легковом автомобиле "ЗАЗ Sens" сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни (водитель транспортного средства)", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Фото: ДТП под Кривым Рогом (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в Луганской области на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием маршрутки, в результате один человек погиб, еще 7 пострадали.

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ДТПКривой Рог