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У Кривому Розі затримали торговця зброєю з РПГ та гранатами

Фото: у Кривому Розі затримали торговця зброєю з РПГ та гранатами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Жителя Кривого Рогу затримали під час операції з продажу зброї та боєприпасів. Під час обшуку авто підозрюваного вилучено понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Він налагодив схему з продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Підозрюваного затримали на момент спроби реалізації п'яти РПГ, трьох гранат Ф-1, понад 4 тисяч патронів калібру 5,45 мм. Чоловікові інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Раніше повідомлялося, що правоохоронці будинку в екс-поліцейського з Торецька на Донеччині виявили арсенал зброї, йому заочно повідомлено про підозру.

Також СБУ ідентифікувала та назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВС РФ".

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