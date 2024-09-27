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У Кривому Розі з-під завалів адмінбудівлі дістали тіла ще двох загиблих

Фото: у Кривому Розі з-під завалів адмінбудівлі дістали тіла ще двох загиблих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Кава

Вранці п'ятниці, 27 вересня, Росія вдарила по управлінню поліції у Кривому Розі. Вже відомо про трьох загиблих, яких дістали з-під завалів.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, з-під завалів адмінбудівлі в Кривому Розі дістали ще два тіла - чоловіка та жінки. Таким чином кількість жертв вранішнього удару росіян по місту зросло до трьох.

Також відомо про шістьох постраждалих внаслідок обстрілу.

Також у ДСНС уточнили, що в результаті удару пошкоджені 23 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, будівля навчального закладу та 82 автомобілі. На місці все ще тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами, ймовірно, ще перебувають люди.

Що передувало

Вранці 27 вересня російські війська влаштували ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Згодом стало відомо про те, що "приліт" був по управлінню поліції.

РБК-Україна зібрало все що відомо про удар по управлінню поліції у Кривому Розі.

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