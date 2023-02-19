У Кривому Розі вчинили стрілянину у дворах. Учасників конфлікту затримали

До поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Металургійного району.

Як встановили поліціянти, між місцевими жителями, водіями автомобілів KIA та BMW виникла конфліктна ситуація, внаслідок якої сталася стрілянина.

Люди не постраждали. Обидва учасники конфлікту - чоловіки віком 30 і 31 рік, затримали працівники відділу кримінальної поліції спільно з патрульними поліцейськими.

Наразі встановлюються всі обставини події. Зброя злочину – помпова рушниця та пістолет – вилучено. Чоловіків доставили до відділення поліції.

За фактом стрілянини відкрито два кримінальні провадження: замах на умисне вбивство та хуліганство.

Як повідомлялося раніше, у Красногорівці чоловік кинув гранату у продавця, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

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