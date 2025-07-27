У Кривому Розі співробітник ТЦК побив чоловіка: поліція розпочала перевірку

Скандали з ТЦК

Раніше у Києві на збірному пункті стався бунт серед мобілізованих. Для стабілізації ситуації довелося викликати правоохоронців.

У Рівненській області офіцеру та двом військовим ТЦК вручили підозру через побиття та примусову мобілізацію військовозобов’язаного.

А в Івано-Франківській області ДБР викрило співробітника ТЦК, який змінював цифри мобілізації для покращення статистики.

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