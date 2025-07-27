У Кривому Розі співробітник ТЦК побив чоловіка: поліція розпочала перевірку

У Кривому Розі зафіксовано конфлікт між цивільним та працівником ТЦК. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Криворізьке районне управління поліції.
Поліція Кривого Рогу розпочала перевірку після появи у соціальних мережах відеозапису, на якому зафіксовано конфлікт між цивільним мешканцем та працівником територіального центру комплектування (ТЦК та СП).
Як встановили правоохоронці, інцидент стався 25 липня на території Металургійного району міста.
Унаслідок сутички цивільний чоловік отримав тілесні ушкодження.
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.
Наразі в поліції вирішується питання щодо призначення службового розслідування стосовно дій працівника ТЦК.
Раніше у Києві на збірному пункті стався бунт серед мобілізованих. Для стабілізації ситуації довелося викликати правоохоронців.
У Рівненській області офіцеру та двом військовим ТЦК вручили підозру через побиття та примусову мобілізацію військовозобов’язаного.
А в Івано-Франківській області ДБР викрило співробітника ТЦК, який змінював цифри мобілізації для покращення статистики.
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