У Кривому Розі співробітник ТЦК побив чоловіка: поліція розпочала перевірку

У Кривому Розі зафіксовано конфлікт між цивільним та працівником ТЦК. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.

Як встановили правоохоронці, інцидент стався 25 липня на території Металургійного району міста.

Поліція Кривого Рогу розпочала перевірку після появи у соціальних мережах відеозапису, на якому зафіксовано конфлікт між цивільним мешканцем та працівником територіального центру комплектування (ТЦК та СП).

Скандали з ТЦК

Раніше у Києві на збірному пункті стався бунт серед мобілізованих. Для стабілізації ситуації довелося викликати правоохоронців.

У Рівненській області офіцеру та двом військовим ТЦК вручили підозру через побиття та примусову мобілізацію військовозобов’язаного.

А в Івано-Франківській області ДБР викрило співробітника ТЦК, який змінював цифри мобілізації для покращення статистики.

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