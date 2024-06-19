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У Кривому Розі кримінальний авторитет організував замах на вбивство

Фото: у Кривому Розі кримінальний авторитет організував замах на вбивство (dnipr.gp.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Кривому Розі кримінальний авторитет організував замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури.

Для реалізації замаху кримінальний авторитет залучив двох чоловіків, які у квітні цього року вистежили потерпілого та розстріляли його автомобіль.

Загалом було проведено 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області, Києва, Одеси, а також Ужгорода. Під час обшуків правоохоронці вилучили: 

  • вогнепальну зброю; 
  • грошові кошти; 
  • мобільні телефони; 
  • банківські картки; 
  • набої; 
  • автомобілі. 
 

Фото: у Кривому Розі кримінальний авторитет організував замах на вбивство (dnipr.gp.gov.ua)

Правоохоронці вже затримали одного із фігурантів справи. Наразі його тримають під вартою. Щодо інших проводять невідкладні слідчі дії з метою встановлення їх місцеперебування. 

 

 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що, вчора, 18 червня, у Києві було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

Зокрема ще один замах відбувся нещодавно у Запоріжжі. Внаслідок вогнепальних поранень помер місцевий посадовець Максим Денщік.

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Дніпропетровська область