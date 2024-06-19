У Кривому Розі кримінальний авторитет організував замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури.
Для реалізації замаху кримінальний авторитет залучив двох чоловіків, які у квітні цього року вистежили потерпілого та розстріляли його автомобіль.
Загалом було проведено 34 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області, Києва, Одеси, а також Ужгорода. Під час обшуків правоохоронці вилучили:
Фото: у Кривому Розі кримінальний авторитет організував замах на вбивство (dnipr.gp.gov.ua)
Правоохоронці вже затримали одного із фігурантів справи. Наразі його тримають під вартою. Щодо інших проводять невідкладні слідчі дії з метою встановлення їх місцеперебування.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що, вчора, 18 червня, у Києві було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.
Зокрема ще один замах відбувся нещодавно у Запоріжжі. Внаслідок вогнепальних поранень помер місцевий посадовець Максим Денщік.
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