В Кривом Роге задержали аферистку, продававшую "липовые" справки об отсутствии COVID-19

"В марте в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога", - рассказали в ведомстве.

Оперативники выяснили, что женщина расклеивала по городу объявления о продаже справок об отсутствии коронавируса. Покупатели за тысячу гривен получали на руки документ, который позволял выехать за границу либо мог быть предъявлен по месту требования.

Фото: изъятые при обыске бланки (npu.gov.ua)

В ходе обыска на квартире у задержанной правоохранители изъяли три справки о прохождении тестов с печатями медицинских лабораторий, более 50 тысяч гривен, черновые записи и мобильные телефоны. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 190 (мошенничество) УК Украины. Аферистке грозит до трех лет тюрьмы.