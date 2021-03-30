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В Кривом Роге задержали аферистку, продававшую "липовые" справки об отсутствии COVID-19

Автор: РБК-Украина

Нацполиция в Кривом Роге задержала 41-летнюю местную жительницу, которая продавала поддельные справки с отрицательными результатами тестов на коронавирус. В ходе обыска у нее изъяты бланки с оттисками печатей лабораторий.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В марте в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога", - рассказали в ведомстве.

Оперативники выяснили, что женщина расклеивала по городу объявления о продаже справок об отсутствии коронавируса. Покупатели за тысячу гривен получали на руки документ, который позволял выехать за границу либо мог быть предъявлен по месту требования.

Фото: изъятые при обыске бланки (npu.gov.ua)

В ходе обыска на квартире у задержанной правоохранители изъяли три справки о прохождении тестов с печатями медицинских лабораторий, более 50 тысяч гривен, черновые записи и мобильные телефоны. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 190 (мошенничество) УК Украины. Аферистке грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве полиция обнаружила лабораторию, которая подделывала и продавала справки об отсутствии коронавируса. Кроме того, сотрудники учреждения фальсифицировали результаты анализов пациентов с отрицательного на положительный. Стоимость такого документа колебалась от 900 до 1800 гривен.

Стоит отметить, что Европейский союз планирует в течение трех месяцев внедрить сертификаты COVID-вакцинации.

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Новости Украины полициямошенничествоКоронавирус
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