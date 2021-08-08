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В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатами на территории комбината

Автор: РБК-Украина

В воскресенье вечером, 8 августа, в Кривом Роге мужчина на территории комбината взорвал гранаты. В результате инцидента его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Відкритий".

По данным издания, мужчина пришел на проходную горного комбината с двумя гранатами и требовал пропустить его на территорию.

"Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину во дворе. Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке", - сообщает издание.

В результате подрыва гранаты мужчине оторвало ногу. Его доставили в местную больницу.

Сейчас территория вокруг комбината оцеплена. Работают сотрудники полиции, пожарные и медики.

Также на месте находятся работники следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства и мотивы случившегося.

Фото: В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатами на территории комбината (opentv.media)

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