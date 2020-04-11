В Кривом Роге изолировали более 100 человек после контакта с инфицированной COVID-19

В Кривом Роге изолировали более 100 человек, которые контактировали с украинкой, инфицированной COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Среди изолированных - врачи и пациенты медицинского учреждения, где лечилась инфицированная, а также окружение украинки, в частности коллеги по работе.

Сообщается, что 6 апреля женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу №3. Первоначальный диагноз от семейного врача был поставлен как острая респираторно-вирусная инфекция.

Коронавирус у женщины диагностировали только через четыре дня - 10 апреля. В тот же день инфицированную перевели в базовую инфекционную больницу.

Всего в Днепропетровской области, по состоянию на утро 11 апреля, подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом. В целом по Украине выявлено 2511 инфицированных COVID-19.

Напомним, первые два случая заражения подтвердили в Николаевской области. Таким образом, коронавирус распространился на все регионы Украины.