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В Кривом Роге изолировали более 100 человек после контакта с инфицированной COVID-19

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 17:24
В Кривом Роге изолировали более 100 человек после контакта с инфицированной COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус у женщины подтвердили только на четвертый день госпитализации

В Кривом Роге изолировали более 100 человек, которые контактировали с украинкой, инфицированной COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Среди изолированных - врачи и пациенты медицинского учреждения, где лечилась инфицированная, а также окружение украинки, в частности коллеги по работе.

Сообщается, что 6 апреля женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу №3. Первоначальный диагноз от семейного врача был поставлен как острая респираторно-вирусная инфекция.

Коронавирус у женщины диагностировали только через четыре дня - 10 апреля. В тот же день инфицированную перевели в базовую инфекционную больницу.

Всего в Днепропетровской области, по состоянию на утро 11 апреля, подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом. В целом по Украине выявлено 2511 инфицированных COVID-19.

Напомним, первые два случая заражения подтвердили в Николаевской области. Таким образом, коронавирус распространился на все регионы Украины.

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