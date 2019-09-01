В Кривом Роге в ДТП с двумя автомобилями погибли три человека

В Кривом Роге на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке столкнулись два автомобиля, в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области.

Авария произошла сегодня, 1 сентября. Спасатели ГСЧС установили, что на перекрестке проезжей части столкнулись два автомобиля марки "Москвич" и Ford.

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, а именно, водитель авто "Москвич" 1976 года и водитель и пассажир автомобиля "Форд" 1985, 1958 годов рождения соответственно.

Напомним, в Тернопольской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое людей, еще четверо получили травмы.

в городе Стрый Львовской области автомобиль сбил мужчину с двумя детьми, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок. Авария произошла вчера, 30 августа. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Т5, 60-летний житель города Моршин, сбил 40-летнего местного жителя и двух его несовершеннолетних детей.