Кривий Ріг попрощався із сім'єю, вбитою російською ракетою (фото, відео)

Ракетний удар по багатоповерхівці Кривого Рогу

Нагадаємо, в понеділок, 11 листопада, приблизно о 10:20 російські війська завдали удару балістичною ракетою по багатоповерхівці в Кривому Розі. Ракета влучила в п'ятиповерховий будинок, пошкодивши його від першого до п'ятого поверхів.

Вночі з 11 на 12 листопада рятувальники знайшли під завалами тіло жінки. Згодом з-під завалів дістали тіла трьох дітей.

У першій половині вівторка, 12 листопада, у прес-службі Міністерства внутрішніх справ (МВС) України розповіли, що пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершили.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей: мати (32-річна Олена Кулик) з трьома дітьми (старшому хлопчику, Кирилові, було 10 років, середньому Демидові - 2,8 року, а найменшій дівчинці - Ульяні - лише 2 місяці).

Живим із цілої сім'ї залишився лише чоловік Олени та батько дітей - Максим Кулик.

Згодом стало відомо, що на момент ракетного удару сім'я перебувала у своїй квартирі на третьому поверсі. Максим якраз вийшов до кухні, коли пролунав вибух. Його "викинуло" на поверх нижче (що і врятувало йому життя). Та ж частина квартири, де була Олена з дітьми, обвалилася на перший поверх.

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