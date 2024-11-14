Кривий Ріг попрощався із сім'єю, вбитою російською ракетою (фото, відео)

Олена Кулик і троє її дітей загинули 11 листопада в Кривому Розі (фото: Getty Images)

У четвер, 14 листопада, в Кривому Розі попрощались з Оленою Кулик і трьома її дітьми - Кирилом, Демидом та Уляною - яких убив ворожий ракетний удар.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Як Кривий Ріг прощався з Оленою Кулик і її дітьми Згідно з інформацією Telegram-каналу "СВОЇ Кривий Ріг", церемонія прощання відбулась у Домі Молитви (Церкві Спасіння). На ній були присутні чоловік Олени - Максим Кулик (єдиний, хто вижив у квартирі після ракетного удару), рідні родини, їхні сусіди, друзі, колеги, знайомі й містяни, які дізналися про трагедію цієї сім'ю після ракетного обстрілу. Прощання із загиблими (скриншот: t.me/svoiKR) Під час прощання Максим звернувся до своїх коханих, яких забрала російська агресія, та наголосив, що ніколи їх не забуде й завжди кохатиме. "Я благословляю вас", - додав чоловік. Під час промови Максима в місті пролунала повітряна тривога. Після церемонії прощання загиблих супроводили на Центральне кладовище.