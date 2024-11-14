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Кривий Ріг попрощався із сім'єю, вбитою російською ракетою (фото, відео)

Четвер 14 листопада 2024 14:42
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Кривий Ріг попрощався із сім'єю, вбитою російською ракетою (фото, відео) Олена Кулик і троє її дітей загинули 11 листопада в Кривому Розі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У четвер, 14 листопада, в Кривому Розі попрощались з Оленою Кулик і трьома її дітьми - Кирилом, Демидом та Уляною - яких убив ворожий ракетний удар.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Як Кривий Ріг прощався з Оленою Кулик і її дітьми

Згідно з інформацією Telegram-каналу "СВОЇ Кривий Ріг", церемонія прощання відбулась у Домі Молитви (Церкві Спасіння).

На ній були присутні чоловік Олени - Максим Кулик (єдиний, хто вижив у квартирі після ракетного удару), рідні родини, їхні сусіди, друзі, колеги, знайомі й містяни, які дізналися про трагедію цієї сім'ю після ракетного обстрілу.

Кривий Ріг попрощався із сім'єю, вбитою російською ракетою (фото, відео)

Прощання із загиблими (скриншот: t.me/svoiKR)

Під час прощання Максим звернувся до своїх коханих, яких забрала російська агресія, та наголосив, що ніколи їх не забуде й завжди кохатиме.

"Я благословляю вас", - додав чоловік.

Під час промови Максима в місті пролунала повітряна тривога.

Після церемонії прощання загиблих супроводили на Центральне кладовище.

Ракетний удар по багатоповерхівці Кривого Рогу

Нагадаємо, в понеділок, 11 листопада, приблизно о 10:20 російські війська завдали удару балістичною ракетою по багатоповерхівці в Кривому Розі. Ракета влучила в п'ятиповерховий будинок, пошкодивши його від першого до п'ятого поверхів.

Вночі з 11 на 12 листопада рятувальники знайшли під завалами тіло жінки. Згодом з-під завалів дістали тіла трьох дітей.

У першій половині вівторка, 12 листопада, у прес-службі Міністерства внутрішніх справ (МВС) України розповіли, що пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершили.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей: мати (32-річна Олена Кулик) з трьома дітьми (старшому хлопчику, Кирилові, було 10 років, середньому Демидові - 2,8 року, а найменшій дівчинці - Ульяні - лише 2 місяці).

Живим із цілої сім'ї залишився лише чоловік Олени та батько дітей - Максим Кулик.

Згодом стало відомо, що на момент ракетного удару сім'я перебувала у своїй квартирі на третьому поверсі. Максим якраз вийшов до кухні, коли пролунав вибух. Його "викинуло" на поверх нижче (що і врятувало йому життя). Та ж частина квартири, де була Олена з дітьми, обвалилася на перший поверх.

Читайте також про трагедії трьох убитих Росією сімей, де вижили лише чоловіки.

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