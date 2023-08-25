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"Криваво, довго і повільно": генерал Міллі про контрнаступ України

США, П'ятниця 25 серпня 2023 09:28
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"Криваво, довго і повільно": генерал Міллі про контрнаступ України Фото: генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Контрнаступ ЗСУ, який розпочався на півдні України близько двох місяців тому, досяг деяких успіхів. Однак він просувається "криваво, довго та повільно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі дав каналу Al-Mamlaka (Йорданія).

За його словами, контрнаступ зіткнувся зі значними російськими силами, які мали багато місяців на підготовку мінних полів, танкових ровів і танкових загороджень "зуби дракона" в рамках дуже складного комплексу оборонних приготувань.

"Знову ж таки, це криваво, довго і повільно. І ми пророкували це кілька місяців тому", - сказав він.

При цьому він зазначив, що "в українців залишилася значна бойова міць, це ще не кінець" і "ще зарано говорити про те, чи вдалося це, чи ні".

"Очевидно, що на сьогоднішній день він мав частковий успіх. Швидкість, з якою відбувається наступ, виявилася повільнішою, ніж передбачали планувальники", - додав Міллі.

Українські сили інтенсивно навчалися у різних частинах Європи навичкам "командування та управління наступальними формуваннями, загальновійськового маневру та подолання складних перешкод, які зміцнять їхні можливості", сказав генерал.

Міллі, який має піти у відставку пізніше цього року, вкотре застеріг від очікувань повної воєнної перемоги України в найближчому майбутньому, наголосивши при цьому на можливості політичного рішення, що дозволяє покласти край бойовим діям.

"Це наступ, який триває, я думаю, близько восьми тижнів або близько того. Він дуже кривавий, повільний, з великою кількістю жертв і дуже складний. Тому вибити військовим шляхом 200 або 300 тисяч російських солдатів буде дуже складно і відповідально. Інший спосіб вийти із цієї ситуації - через переговори, і, можливо, це теж станеться", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався на початку червня. З того часу звільнено близько десяти населених пунктів. В останні дні було деокуповано важливі Урожайне та Роботине.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, щільне мінування фронту ускладнює контрнаступ. "Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний", - заявив президент.

У серпні 2023 року абсолютна більшість українців продовжує демонструвати неготовність до компромісів із агресором для припинення війни. На територіальні поступки Москві заради припинення війни готові піти менш як 5% українців.

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