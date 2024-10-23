Кривава "заруба" дужих у Філадельфії, спадковий тафгай сколихнув Нешвілл: бійки дня НХЛ

Нападник "Філадельфії" Ніколя Делор'є вирішив завести одноклубників після ранньої шайби "Вашингтона". Та з об'єктом злості помилився, обравши досвідченого оборонця "Кепіталз" Ділана Макілрата.

Обидва швидко вхопили один одного за барки та почали відчайдушно гамселити. Макілрат влучав частіше та навіть збив шолом із опонента. Проте, і Делор'є кілька разів добряче "прописав" співвітчизнику. На льоду ніхто не опинився, але обидва зіштовхнулися з носовою кровотечею.

Статус хулігана в Монреалі підтвердив оборонець "Рейнджерс" Джейкоб Труба. Американець спровокував на бійку оборонця "Канадієнс" Майка Метсона, який заступився за молодого партнера по команді Джастіна Беррона.

Труба нокаутував того брудним хітом біля борту. Метсон оперативно під'їхав до кривдника Беррона та завдав кількох ударів у голову за воротами. Тафгай "Нью-Йорка" втримався на ногах, а в спробі контратакувати скористався втратою рівноваги суперником і навалився згори. Метсон ще й отримав у сумі 17 хвилин штрафу за бійку, неспортивну поведінку та підбурювання.

Найменш конкурентним вийшов "спаринг" у Місті музики. У дебюті з господарем льоду Люком Шенном зійшовся навкулачки форвард "Бостона" Марк Кастеліч, батько якого у 80-ті тримав у напрузі суперників "Хартфорда".

Забіякуватий нащадок швидко здолав оборону ветерана "Нешвілла". Кастеліч завдав із десяток ударів знизу та згори при повній пасивності опонента. Зрештою, Шенн не витримав шквалу випавдів суперника та впав додолу. Обидва провели по 5 хвилин на лавці штрафників.