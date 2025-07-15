Кривава розправа над 48 мирними мешканцями в Судані: подробиці трагедії

У центрі Судану сталася жорстока атака: воєнізовані формування RSF увірвалися в село та вбили десятки мирних мешканців, серед яких були жінки та діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LeMonde.
У центрі Судану сталася кривава трагедія: бійці Сил швидкої підтримки (RSF) напали на село Умм-Гарфа в штаті Північний Кордофан.
За даними правозахисної організації Emergency Lawyers, вони вбили 48 мирних мешканців, серед яких були жінки та діти, спалили будинки та пограбували людей.
Напад стався всього за 90 кілометрів від міста Бара, де останнім часом тривають жорстокі бої між армією та RSF.
Міжнародна організація з міграції (МОМ) оголосила в неділю, що посилення бойових дій у регіоні змусило понад 3000 людей залишити свої домівки та шукати порятунку в інших місцях. Багато з них знайшли притулок поблизу Бари.
Суданська армія протягом останніх тижнів розпочала кілька наступальних операцій, щоб відновити контроль над Барою, стратегічно важливим містом у Північному Кордофані.
Зазначимо, що війна в Судані триває вже більше року, і ситуація для мирного населення залишається критичною.
Нагадаємо, США ввели санкції проти Судану через хімічну зброю. За інформацією американської розвідки, суданські військові принаймні двічі застосували, ймовірно, хлорний газ у віддалених районах країни під час боїв із парамілітарним угрупованням "Сили швидкої підтримки" (RSF).
Ця отруйна речовина надзвичайно небезпечна - вона може завдати тяжкої шкоди дихальним шляхам і навіть стати смертельною для людей.
Крім того, у квітні 2025 року США вирішили анулювати усі візи, видані власникам паспортів Південного Судану, а також обмежити видачу нових документів.
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