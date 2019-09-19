"Минер" моста Метро хотел обратить на себя внимание

Глава Министерства по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, что минер моста Метро - Алексей Белько - просто хотел обратить на себя внимание. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Белько просит прощение перед киевлянами за причененные неудобства.

"Мы только что общались с Алексеем… Он просит извинение перед жителями Киева за неудобства… У него не было намерений подрывать мост, он просто хотел привлечь к себе внимание… Он говорит, что у него были проблемы с работой, деньгами и личного характера. Мы как министерство хотим, чтобы общество поняло, что в стране должна быть реализована политика по защите ветерана после их увольнения со службы", - отметила министр.

Также Коляда отметила, что ведомство не оправдывает поступка Белько.

"Министерство не оправдывает его поступок, но будет делать все для защиты прав и интересов", - отметила она.

Напомним, в Киеве вечером 18 сентября перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Из-за этого в столице был введен специальный оперативный план. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях.

Вскоре стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро. Им оказался 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Кроме этого, Национальная полиция опубликовала видео задержания Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро.

Отметим, глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что следователь согласует с процессуальным руководителем назначение психиатрической экспертизы минеру.