У Криму знайшли базу кораблів ФСБ: кадри з місця

"Патрульний корабель проекту 22460 "Охотник" із зенітним озброєнням стоїть біля причалу в Інкерманській бухті", - ідеться в повідомленні.

Крім того, ще один корабель цього ж проекту стоїть біля причалу №56 біля входу в Інкерманську бухту.

"За допомогою наявного на борту зенітного озброєння ці кораблі можуть прикривати розташовану поруч нафтобазу Чорноморського флоту РФ", - додали в "Кримському вітрі".

Для цієї ж мети, як зазначається, на Зеленій гірці над бухтою, ймовірно, розміщено ЗРПК "Панцир-С1".

Чим примітні російські кораблі "Охотник"

Патрульні кораблі проєкту 22460 "Охотник" - серія російських патрульних прикордонних кораблів 2-го рангу льодового класу охорони територіальних вод, патрулювання 12-мильної прикордонної зони, їх можна віднести до малих корветів.

Призначені для несення прикордонно-патрульної служби з охорони державного кордону, територіальних вод, континентального шельфу, для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для здійснення екологічного контролю та ліквідації наслідків стихійних лих.