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У Криму знайшли базу кораблів ФСБ: кадри з місця

Крим, П'ятниця 28 березня 2025 10:52
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У Криму знайшли базу кораблів ФСБ: кадри з місця Фото: у Криму знайшли базу кораблів ФСБ (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Криму виявили розташування кораблів прикордонної служби ФСБ Росії. Базу окупанти облаштували в Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Патрульний корабель проекту 22460 "Охотник" із зенітним озброєнням стоїть біля причалу в Інкерманській бухті", - ідеться в повідомленні.

Крім того, ще один корабель цього ж проекту стоїть біля причалу №56 біля входу в Інкерманську бухту.

"За допомогою наявного на борту зенітного озброєння ці кораблі можуть прикривати розташовану поруч нафтобазу Чорноморського флоту РФ", - додали в "Кримському вітрі".

Для цієї ж мети, як зазначається, на Зеленій гірці над бухтою, ймовірно, розміщено ЗРПК "Панцир-С1".

Чим примітні російські кораблі "Охотник"

Патрульні кораблі проєкту 22460 "Охотник" - серія російських патрульних прикордонних кораблів 2-го рангу льодового класу охорони територіальних вод, патрулювання 12-мильної прикордонної зони, їх можна віднести до малих корветів.

Призначені для несення прикордонно-патрульної служби з охорони державного кордону, територіальних вод, континентального шельфу, для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для здійснення екологічного контролю та ліквідації наслідків стихійних лих.

Ситуація в Криму

Росія окупувала український півострів Крим у 2014 році. Відтоді півострів перетворився на велику військову базу, яка забезпечує потреби російського угруповання, що веде військові дії на різних ділянках фронту в Україні.

При цьому Сили оборони України постійно влаштовують удари по важливих об'єктах росіян у Криму. Також законною ціллю для удару залишається Кримський міст - незаконна переправа, яку загарбники побудували для з'єднання півострова з материковою частиною Росії.

У зв'язку з цим та іншими атаками, росіяни напхали Крим системами ППО, але і це окупантам не допомагає. Оскільки українські дрони знищують російську ППО в Криму.

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