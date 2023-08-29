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В Криму пролунали вибухи: з'явилося відео "прильоту"

Ілюстративне фото: в Криму пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи 29 серпня. У мережі повідомляють про "приліт" неподалік від Оленівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Місцеві повідомляють, що поруч з Оленівкою було чути глухий вибух, після якого піднявся густий дим.

Повідомляється, що карети швидкої допомоги вже направились до місця вибуху.

При цьому російські пропагандистські канали же намагаються виправдати бавовну на півострові. Вони пишуть, що в Оленівці нібито горить трава в степу. 

Ситуація в Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченнях російських солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Зокрема, 23 серпня українські оборонці змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

А 24 серпня наші розвідники провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

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Крым