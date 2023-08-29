ua en ru
Вт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Криму пролунали вибухи: з'явилося відео "прильоту"

Крим, Вівторок 29 серпня 2023 14:41
UA EN RU
В Криму пролунали вибухи: з'явилося відео "прильоту" Ілюстративне фото: в Криму пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи 29 серпня. У мережі повідомляють про "приліт" неподалік від Оленівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Місцеві повідомляють, що поруч з Оленівкою було чути глухий вибух, після якого піднявся густий дим.

Повідомляється, що карети швидкої допомоги вже направились до місця вибуху.

При цьому російські пропагандистські канали же намагаються виправдати бавовну на півострові. Вони пишуть, що в Оленівці нібито горить трава в степу.

Ситуація в Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченнях російських солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Зокрема, 23 серпня українські оборонці змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

А 24 серпня наші розвідники провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым
NEWS
Переговори щодо гарантії безпеки для України не завершаться раніше 2024 року, - WSJ
Переговори щодо гарантії безпеки для України не завершаться раніше 2024 року, - WSJ
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше