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У Криму окупанти влаштували бійку прямо в окопі

Фото: росіяни влаштували бійку в окопі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Криму російські військовослужбовці побили свого земляка. Одному з учасників бійки зламали кілька ребер і ніс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський пропагандистський Telegram-канал "Baza".

За даними каналу, інцидент стався 9 липня в Джанкойському районі. 38-річного контрактника з Татарстану побили його ж земляки. Хлопця доставили до пункту пропуску "Джанкой", а звідти госпіталізували в найближчу лікарню з переломом двох ребер, носа і закритою черепно-мозковою травмою.

Матеріали у справі передали до Головного військового слідчого управління Слідчого комітету.

Слідчі вже встановили ще трьох військовослужбовців, причетних до бійки: 31-річного, 48-річного та 27-річного жителів Татарстану.

Нагадаємо, що це не перша сутичка між російськими військовими. Минулого року в Киселівці Херсонської області військові Росії чеченської та бурятської національності посварилися між собою. Після чого влаштували перестрілку через награбоване.

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