ua ru
Вт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Криму окупанти влаштували бійку прямо в окопі

Новость на русском →
Крим, Вівторок 11 липня 2023 17:59
У Криму окупанти влаштували бійку прямо в окопі Фото: росіяни влаштували бійку в окопі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Криму російські військовослужбовці побили свого земляка. Одному з учасників бійки зламали кілька ребер і ніс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський пропагандистський Telegram-канал "Baza".

За даними каналу, інцидент стався 9 липня в Джанкойському районі. 38-річного контрактника з Татарстану побили його ж земляки. Хлопця доставили до пункту пропуску "Джанкой", а звідти госпіталізували в найближчу лікарню з переломом двох ребер, носа і закритою черепно-мозковою травмою.

Матеріали у справі передали до Головного військового слідчого управління Слідчого комітету.

Слідчі вже встановили ще трьох військовослужбовців, причетних до бійки: 31-річного, 48-річного та 27-річного жителів Татарстану.

Нагадаємо, що це не перша сутичка між російськими військовими. Минулого року в Киселівці Херсонської області військові Росії чеченської та бурятської національності посварилися між собою. Після чого влаштували перестрілку через награбоване.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Війна Росії проти України
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО