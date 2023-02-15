У Криму окупанти цілодобово спалюють трупи, щоб приховати великі втрати

За даними Генштабу, біля місцевого крематорію спостерігається стала черга військових автомобілів у кількості до 10 одиниць.

У цих вантажівках окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців.

Кремація здійснюється цілодобово. При цьому послуги кремації цивільним не надаються, зазначають у Генштабі.

Раніше у Старобільську на Луганщині хірургічне відділення місцевої лікарні окупанти облаштували під військовий госпіталь у зв'язку з великою кількістю поранених. Водночас в окремих населених пунктах Луганської області наголошувалося на роботі мобільних крематоріїв противника.

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