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У Криму окупанти цілодобово спалюють трупи, щоб приховати великі втрати

Фото: У Криму окупанти цілодобово спалюють трупи, щоб приховати великі втрати (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти продовжують зазнавати тяжких втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району в Криму для приховування загиблих противник застосовує спалювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, біля місцевого крематорію спостерігається стала черга військових автомобілів у кількості до 10 одиниць.

У цих вантажівках окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців.

Кремація здійснюється цілодобово. При цьому послуги кремації цивільним не надаються, зазначають у Генштабі.

Раніше у Старобільську на Луганщині хірургічне відділення місцевої лікарні окупанти облаштували під військовий госпіталь у зв'язку з великою кількістю поранених. Водночас в окремих населених пунктах Луганської області наголошувалося на роботі мобільних крематоріїв противника.

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