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Криклий рассказал, когда начнут строить взлетную полосу в Днепровском аэропорту

Новости » Политика     29.11.2019 - 00:56
Криклий рассказал, когда начнут строить взлетную полосу в Днепровском аэропорту
Иллюстративное фото (dnk.aero)

Старт строительства запланирован на следующий год

Со следующего года начнутся работы по строительству новой взлетной полосы в Днепровском аэропорту. Об этом в программе "Право на власть" на 1+1 заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

Он рассказал, что при поддержке депутатов начинается тендер и проектная документация по Днепровскому аэропорту.

"Со следующего года уже начнутся работы со взлетной полосой. И у нас также идут переговоры с новым инвестором о новом терминале", - заявил Криклий.

По его словам, в мининфраструктуры также нашли инвестора для строительства нового терминала в Днепре

"Можем назвать фамилии. Вы знаете, что владельцем имеющегося терминала является Игорь Коломойский. Инвестировать в новый терминал заинтересован господин Ярославский. Надеемся, что появится новый Днепровский терминал, который будет с новой взлетной полосой работать", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета на 2020 год заложен 1 млрд гривен на строительство Международного аэропорта "Днепр".

РБК-Украина писало, что аэропорт Запорожья полностью закрыли на проведение капитального ремонта аэродрома на 1,5 месяца.

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