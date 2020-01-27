Криклий назвал число погибших украинцев в 2019 году в результате ДТП

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

За 2019 год произошло 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий

В прошлом году на дорогах погибло почти 4 тысячи украинцев. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он сообщил, что за 2019 год произошло 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

"За 2019 год произошло 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий. 32 тысячи человек травмированы. Почти 4 тысячи человек погибли. С момента авиакатастрофы в Тегеране, где более 170 человек погибло. За этот период у нас еще больше людей погибло на дорогах. Дорожная война - это отдельный вызов", - заявил Криклий.

По его словам, из-за аварий на дорогах экономика Украины теряет 2% ВВП в год.

"Социально-экономические потери из-за дорожно-транспортных происшествий и те смерти, которые мы несем - это почти 70 миллиардов гривен в год. Это около 2% Валового внутреннего продукта. Это существенные экономические потери", - сказал Криклий.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области вечером 23 января автомобиль патрульной полиции сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

РБК-Украина писало, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом во время обгона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.