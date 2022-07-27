На крейсере "Москва" погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ, - СМИ

На крейсере "Москва", который украинские военные уничтожили в середине апреля, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Агентство ".

Сообщается, что после затопления судна Криворог считается пропавшим без вести. Судя по его странице в российской социальной сети "ВКонтакте", в последний раз в сети он был 9 апреля, за 5 дней до затопления "Москвы".

Напомним, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва".

По данным украинской разведки, чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о погибших на крейсере 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются "пропавшими без вести".

Добавим, что Минобороны РФ включило экипаж затонувшего крейсера в перечень "участников специальной военной операции". При этом участие самого корабля в войне все еще скрывают.