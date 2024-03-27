У Кремлі не можуть визначитися з українським слідом теракту в Підмосков'ї, - ISW

Зазначається, що Путін та інші високопосадовці РФ намагаються підтримувати послідовну риторичну лінію щодо нападу на ТЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї. Це свідчить про те, що Кремль ще не до кінця зрозумів, як узгодити свої інформаційні операції з реальністю провалів розвідки та правоохоронних органів.

Крім того, йдеться у звіті, Путін та інші високопосадовці не повністю згуртувалися навколо фейкового наративу про те, що Україна начебто організувала та здійснила напад на концертний зал "Крокус" 22 березня, відповідальність за який взяла на себе "Ісламська держава".

"23 березня у своєму звернення після теракту диктатор прямо заявив, що нападники пов'язані з Україною. Однак під час виступу на колегії Генпрокуратури РФ 26 березня, він згадав про напад на "Крокус", закликавши слідчих встановити всі факти у справі, але не звинувачуючи прямо чи опосередковано Україну в цьому нападі", - зазначає Інститут вивчення війни.

У звіті нагадали, що Путін згадав український уряд лише один раз під час не пов'язаної з цим частини звернення про повернення "втраченої" власності Росії за кордоном. Це помітна зміна у порівнянні з його зверненням 25 березня, в якому стверджувалося, що Україна була "замовником" нападу, і його звинуваченням 23 березня, що нападники тікали в Україну.

Речник Кремля Дмитро Пєсков так само відмовився прямо заявити, що Україна організувала напад на "Крокус", у відповідь на запитання журналістів, про те, як Росія відреагує, якщо "підтвердить" причетність України.

"Коливання Путіна між прямим звинуваченням України в один день і уникненням цього питання наступного дня свідчить про те, що Кремль ще не виробив шаблонної лінії щодо того, як обговорювати атаку, ймовірно, частково внаслідок шоку, який відчула російська еліта після її наслідків", - йдеться у звіті ISW.

Інші російські високопосадовці подвоїли безпідставний наратив Кремля, який звинувачує Україну у вчиненні атаки. Натомість вони визнали, що російській владі наразі бракує критично важливої інформації про атаку, що суперечить їхнім власним заявам і заявам інших кремлівських посадовців.

Так, голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков звинуватив Службу безпеки України в тому, що атака була вчинена за участю США і Великої Британії начебто для паніки в російському суспільстві - давня наративна лінія Кремля, яка намагається представити війну в Україні як екзистенційну війну проти колективного Заходу. Натомість пізніше шеф ФСБ заявив, що Росія ще не встановила особу замовника атаки.

Бортніков також підкреслив, що російські спецслужби вжили усіх можливих заходів, щоб запобігти перетину нападниками української території, що співзвучно із заявою Путіна від 23 березня, але контрастує із заявами Лукашенка від 26 березня.

Тим часом, йдеться у звіті, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев 26 березня відповів на запитання преси про те, хто здійснив напад - Ісламська держава (ІД) чи Україна - "звичайно, Україна".

"Пізніше в ефірі російського державного телеканалу "Россия-1", він подвоїв цей наратив, заявивши, що багато що вказує на причетність України, і припустив, що російські спецслужби та правоохоронні органи врешті-решт дійдуть до такого висновку", - йдеться у звіті ISW.