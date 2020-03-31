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В Кремле уверяют, что Путин не просил Трампа отменить санкции против РФ

Новости » Политика     31.03.2020 - 04:10
В Кремле уверяют, что Путин не просил Трампа отменить санкции против РФ
Фото: Путин и Трамп (kremlin.ru)

Разговор состоялся 30 марта

Президент Российской Федирации Владимир Путин не просил американского лидера Дональда Трампа отменить введенные против России санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Ранее 30 марта Трамп перед телефонным разговором с Путиным предположил, что российский лидер попросит его отменить введенные США санкции.

Отвечая на вопрос журналистов о том, просил ли Путин отменить санкции, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил: "Нет, это не так".

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп и президент Росси Владимир Путин во время разговора 30 марта договорились о важности стабилизации энергетических рынков на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В администрации Путина отметили, что телефонный разговор двух президентов состоялся по инициативе США.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" в связи с глобальной пандемией коронавируса. Он призвал лидеров G20 отменить пошлины и санкции из-за пандемии коронавируса.

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