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Кремль контролирует насилие на Донбассе, - посольство США

Новости » Политика    19.08.2019 - 11:55
Кремль контролирует насилие на Донбассе, - посольство США
Фото: посольство США в Украине (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США в очередной раз призвало РФ прекратить агрессию на Донбассе

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что Кремль контролирует насилие на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства.

Посольство в очередной раз призвало Россию прекратить агрессию на востоке Украины.

Кремль контролирует насилие на Донбассе, - посольство США

"Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что мир на Донбассе установится после того, как Россия выведет свои войска с оккупированных территорий. Он напомнил, что РФ продолжает оставаться главным двигателем этого конфликта, она руководит военными силами, разведкой, экономикой.

Как писало РБК-Украина, Волкер также заявил, что Кремль до сих пор думает, что, продолжая войну на Донбассе, может ослабить Украину, дестабилизировать ее, давить на Киев, чтобы попытаться удержать страну под своим влиянием.

Добавим, поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявил, что войну на Донбассе завершить может только президент России Владимир Путин.

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