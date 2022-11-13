У Кремінній окупанті здійснили групове зґвалтування 12-річної дівчинки (перехоплення)

"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в РФ, і чий підрозділ базується в Кремінній в Луганській області.

Ще один "мобік" з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини.

"Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы", - каже він.