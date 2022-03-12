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В Кременной оккупанты обстреляли здание: 1 человек погиб, 2 пострадали

Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли город Кременная в Луганской области. В результате бомбардировок здания погиб один человек, еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Кроме того, под обстрелы оккупантов попал Северодонецк. Вражеские снаряды повредили спортивную и общеобразовательную школы, квартиры в многоэтажном доме, магазины и гараж, в результате чего произошло возгорание. Обстрелы до сих пор продолжаются.

Также из-за обстрелов произошло возгорание в цехе трубного завода, на территории картонно-тарного комбината, 11 жилых домов и квартиры в городе Рубежное.

Напомним, в Херсонской области оккупанты готовятся провести "референдум" для создания так называемой "народной республики".

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