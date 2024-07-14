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У Кременчуці з пологового зникло немовля, його шукає вся поліція області

Фото: шеврон "Поліція" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Кременчуці зникло новонароджене немовля з перинатального центру. Поліція Полтавської області розшукує дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України

У відомстві зазначили, що на розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області.

Якщо у когось є будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчини, в Нацполіції закликали негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за наступними номерами:

  • +380 (98) 739 26 30;
  • +380 (98) 189 99 44;
  • +380 (99) 793 35 04 або 102.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві загинув 7-річний хлопчик, що лікувався в "Охматдиті". Під час ракетного удару РФ він перебував у дитячій лікарні.

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КременчукНаціональна поліція