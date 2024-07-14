У Кременчуці з пологового зникло немовля, його шукає вся поліція області

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві загинув 7-річний хлопчик, що лікувався в "Охматдиті". Під час ракетного удару РФ він перебував у дитячій лікарні.

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