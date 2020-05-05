В Кременчуге закрыли больницу из-за заболевших коронавирусом медиков

В Кременчуге (Полтавская область) закрывают центральную районную больницу в связи с большим количеством заболевших коронавирусом COVID-19 среди работников этого медучреждения. Об этом сообщили в Кременчугском горсовете.

Сообщается, что из 85 подтвержденных заболеваний, 43 - медработники ЦРБ и члены их семей.

"Вчера в Центральную районную больницу приезжала комиссия из областного департамента здравоохранения, и было принято решение о закрытии лечебного учреждения до стабилизации ситуации по заболеванию работников заведения на COVID-19 и проведения дезинфекции всех помещений больницы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Кременчуге в рамках ослабления карантина с 12 мая запускают городской транспорт. При этом льготный проезд будет запрещен до 22 мая.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 236 медработников. При этом 89 случаев заражения зафиксировали у медиков областного центра и 147 - у медиков районных учреждений. Всего в области 1015 инфицированных COVID-19.