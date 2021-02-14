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В Кременчуге объявили двухдневный траур в связи с гибелью двух военных на Донбассе

Автор: Роман Тверденко

В Кременчуге объявили дни траура в связи с гибелью двух жителей города на Донбассе 14 февраля. Они подорвались на неизвестном устройстве.

Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий.

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15-го и 16 февраля дни скорби будут по капитану Александру Войтенко (1984 года рождения), старших солдатов Вячеславу Алексеенко (1987 года рождения). Они подорвались вместе с еще одним военным возле Новолуганского.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил расследовать обстоятельства инцидента министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку. Они должны отправиться в зону ООС.

Также сообщалось, что российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 14 февраля. Стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелецкого оружия.

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