В Кременчуге объявили двухдневный траур в связи с гибелью двух военных на Донбассе
В Кременчуге объявили дни траура в связи с гибелью двух жителей города на Донбассе 14 февраля. Они подорвались на неизвестном устройстве.
Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий.
15-го и 16 февраля дни скорби будут по капитану Александру Войтенко (1984 года рождения), старших солдатов Вячеславу Алексеенко (1987 года рождения). Они подорвались вместе с еще одним военным возле Новолуганского.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил расследовать обстоятельства инцидента министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку. Они должны отправиться в зону ООС.
Также сообщалось, что российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 14 февраля. Стреляли из станковых противотанковых гранатометов и стрелецкого оружия.