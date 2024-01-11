Крематорій Санкт-Петербурга зіткнувся з проблемами через санкції проти РФ, - ЗМІ

Санкт-Петербурзький крематорій у РФ перестав приймати труни з бюджетних матеріалів. Це може бути пов'язано з антиросійськими санкціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
Санкт-Петербурзький крематорій обмежив приймання трун із деревно-волокнистої плити, ламінованої деревинно-стружкової плити та інших матеріалів із клеєм у складі.
Керівництво крематорію пояснило своє рішення "плановим очищенням фільтрів" для печей.
Зазначається, що в РФ труни з цих матеріалів є найбільш ходовими і використовуються більш ніж у 80% випадків. Експерт у сфері ритуальних послуг Євген Козлов вважає, що крематорій зіткнувся з проблемами через санкції проти РФ.
На сайті Міської ритуальної служби Петербурга йдеться про те, що труни з деревно-волокнистої плити і ламінованої деревинно-стружкової плити не приймають, "як і раніше, відповідно до рекомендації ГОСТу".
Водночас учасники ритуального бізнесу розповідають, що фактично це обмеження до січня 2024 року не працювало.
У листопаді 2022 року ЗМІ повідомляли, що крематорій у Воронежі призупинив роботу через брак комплектуючих для чеської печі Tabo-CS внаслідок санкцій. Також видання пише, що в російських крематоріях здебільшого працюють з обладнанням із Чехії, а рідше з Німеччини та Угорщини.
З 2022 року країни Заходу запровадили рекордну кількість санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну. Обмеження продовжують вводити практично щотижня.
Нещодавно повідомлялося, що у російських авіакомпаній почастішали поломки літаків через західні санкції на ремонт і постачання запчастин. Тільки в "Аерофлоту" зламалися 8 літаків за останні 5 тижнів.
Сполучені Штати Америки сьогодні, 11 січня, ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ.
Днями президент Володимир Зеленський обговорив із партнерами посилення санкцій проти РФ.
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