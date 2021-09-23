КрАЗ создал уникальные прицепы для беспилотных самосвалов

Легковой геолокационный прицеп, разработанный на КрАЗе, не имеет аналогов в Украине. В 2021 году на Полтавском ГОКе заработали беспилотные карьерные самосвалы. Поэтому компания Ferrexpo и заказала КрАЗу необычные прицепы, которые выполняют роль умных "маячков" для инновационной техники. Только для одного участка карьера необходимо около 15 прицепов.

По словам главного конструктора КрАЗа Сергея Васечека, новый прицеп является транспортной базой для мобильных точек управления движения "беспилотников". Все прицепы энергетически независимы и не нуждаются в подведении к ним сетей питания. Оборудование питается от солнечных батарей, аккумуляторов, а также бензинового генератора, установленного на борту.

На выносной телескопической мачте установлены камеры, семафор и антенны для передачи данных. Шлагбаум на прицепе предназначен для перекрытия движения – самосвалы на автопилоте его отлично видят. Заявлено, что годовой тираж выпуска специальных прицепов не превысит два десятка штук. Специалисты из Кременчуга уже изучают возможность экспорта специализированных "тележек".